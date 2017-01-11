國防部：遼寧艦通過福建湄洲島外海

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中共解放軍遼寧艦從台灣海峽中線以西北返，國防部今天表示，中共遼寧號航母編隊，於晚間7時繼續沿中國大陸沿海向北航行，已通過福建湄州島外海。

中共遼寧號航空母艦編隊昨天晚間開始北返駐地，今天早上7時進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行；中午12時通過廣東汕頭外海，繼續沿中國大陸沿海向北航行。

國防部晚間發布新聞稿表示，中共遼寧號航母編隊，於晚間7時繼續沿中國大陸沿海向北航行，已通過福建湄州島外海。

國防部表示，國軍持續全程監偵與應處，目前無特殊敵情及狀況發生，籲請國人安心。1060111

(中央社)