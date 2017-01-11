貧病4口之家 暖警關懷填滿空米缸
苗栗縣通霄鎮陳姓婦人獨自扶養受傷無法工作的2名兒子及患有心臟病孫子，一家4口僅賴每月新台幣7000元補助金度日，警方得知處境，連繫地方善心人士，今天捐贈1年份白米。
苗栗縣通霄警分局今天表示，再過2週即將過年，陳姓婦人家中米缸卻是空空如也，透過通霄鎮黃姓善人捐贈1年份白米，今天由分局長張嘉煌會同協勤民力前往關懷慰問，讓貧病4口之家暫解燃眉之急。
年近7旬婦人陳秀雲丈夫過世後，長子10年前在台中港工作時，吊掛消波塊不慎被夾斷右腳截肢，無法工作，媳婦拋夫棄子離家不知去向，孫子又患有心臟病，須靠流管導流液體維生；另一名次子，更早之前又因車禍腦傷、連續中風，造成雙腿萎縮，長期與輪椅為伍，無法工作。
通霄分局烏眉派出所警員李建國擔服勤區查察時，發現陳婦一人獨自照料子、孫3人，經濟來源僅靠縣府每月提供約7000元身心障礙補助經費，生活困頓拮据，回報所長王坤南後，警方積極聯繫民間資源提供協助。
王坤南指出，白沙地區的黃姓善心人士平日樂善好施，得知陳家處境，即允諾捐贈每月1斗白米1年份，為避免大量白米長期存放損壞，還貼心自製「領米券」，讓弱勢家庭每月憑券到通霄農會領取白米。
通霄分局肯定派出所員警落實勤區查察，即時結合社會資源伸出援手，積極熱心為民服務。1060111
(中央社)
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