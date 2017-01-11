金卡戴珊巴黎遭搶案 司機獲警方釋放

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法新社引述司法消息人士透露，調查美國實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）去年巴黎遇搶案的法國警方，今天釋放金卡戴珊當時聘僱的司機。警方認為1名72歲退休人士參與這起搶案。

消息人士透露，法國警方本週初展開一連串逮捕行動，司機在內的3人今天獲釋，另外14人仍在羈押中。

調查人員相信，已遭拘留的5人參與這起在巴黎市中心的豪宅搶案，其中包括1名高齡72歲和1名60歲男子，2人搶劫前科累累。

法國警方從犯案現場找到的DNA，追蹤到這些嫌犯，從而展開監控行動。

受雇於巴黎1家專門提供名流私家車駕駛的司機被逮，令警方懷疑這幫搶匪可能握有金卡戴珊行蹤的內線消息。

金卡戴珊去年10月在巴黎參加時尚周活動，遭穿著警方制服的蒙面歹徒破門闖入並持槍搶劫。金卡戴珊被綁，反鎖在浴室內。歹徒劫走價值約900萬歐元（950萬美元）的珠寶，其中包括1枚價值約400萬歐元的戒指。1060111

(中央社)