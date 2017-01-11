黨內洩露行政契約？洪秀柱：黨產會洩密

國民黨主席洪秀柱11日主持中常會，現場炮火猛烈。(杜宜諳攝)

國民黨首席副主席詹啟賢日前以「完成階段性任務」，辭去中國國民黨主席副主席一職。國民黨中常委江碩平今天要求追究黨內外洩詹啟賢與行政院不當黨產處理委員會顧立雄的協商內容，國民黨主席洪秀柱則表示並非黨內人洩露，「全是黨產會內部提供給媒體」。

江碩平今天下午在國民黨中常會替詹啟賢抱屈，認為詹啟賢代表洪秀柱與黨產會談判，無論談判結果如何，黨內最起碼保密，質疑談判過程內容為什麼洩露出去？是洪秀柱或秘書長莫天虎授意嗎？這對詹啟賢人格損傷太嚴重。江碩平建議強力慰留詹啟賢，且追究為何洩密。

洪秀柱回應稱詹啟賢請辭是她心中的痛，到現在沒有批准，極力慰留。詹啟賢擔任黨內黨產小組召集人，忍辱負重、委屈求全。洪秀柱並表示詹啟賢在她授權下，與顧立雄有過幾次談判。

洪秀柱說幾次談判的結果就是有所謂的行政契約，但黨內有不同意見且茲事體大，為尊重常會且讓大家了解，並到黨團求取認同，動作並未完成，黨產會就在去年11月25日決定將中投、欣裕台收歸國有，詹啟賢也對黨產會動作不以為然。

至於行政契約為何外洩？洪秀柱表示經過調查，並非黨內知道內情的人洩露，是黨產會內部提供給媒體完整的內容與資料，強調絕非內部洩露。

洪秀柱表示，她上周與詹啟賢談了1個多小時，詹啟賢對於在國民黨內的角色扮演「很難過」，但詹啟賢是黨內不可或缺的左右手，會持續與詹啟賢聯繫，並強力慰留。

(中時電子報)