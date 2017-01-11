高雄師範大學、全國優質高中簽策略聯盟
國立高雄師範大學為擴大與全國優質高中的互動與教育連結，強化校際間教育資源互惠及交流，進而促進雙方在教育專業領域的優質發展，11日與全國42所優質高中簽訂策略聯盟。
高師大校長吳連賞表示，參與策略聯盟簽約的41所高中都是全國最優質的高中，為國家培育人才及提供最佳資源與服務，高師大責無旁貸，未來雙方將可針對各項資源共享與培育優秀人才進行交流及合作。
他更期盼能藉由互助交流，讓各校師生都能共同享用雙方豐沛資源，透過此一平台彼此積極合作，一起培育國家所需與符合市場需求之優秀人才。
與會的高中校長認同此理念，認為12年國教高中最大的考驗是107課綱的實踐，亟需大學協助教師增能與課程設計，高師大在教育界的校友非常多，期透過聯盟強化人際與校際的互動關係，將使大學與高中的合作發揮最大的效能。
這次的策略聯盟是全台唯一大學同時與全國優質高中簽署策略聯盟，高師大也特別邀請高雄市教育局長范巽綠見證這項儀式，范也期許參與的學校能善用高師大豐沛的教育與教學資源，並藉此機會相互交流，未來北中南各校也都能夠相互支援與交流，共同提升台灣整體教育水準與品質。
(中時)
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