雄獅拚國旅 最低價400元有找

雄獅旅遊邀請台灣高鐵、華信航空、中華民國旅館商業公會全聯會、台灣觀光遊樂區協會、台灣休閒農業發展協會、花蓮縣旅觀商業同業公會以及雲朗觀光集團…等旅遊業者一起包裝特色旅遊產品。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊專業的行程規劃師，推出包括團體行、自由行與客製化小包團、達人帶路等行程。（圖／雄獅旅遊提供）

台灣高鐵執行長鄭光遠（左起）、雄獅旅遊總經理黃信川、玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理林榮華、華信航空股份有限公司副總經理張酉光.，一起力推國旅卡。（圖／雄獅旅遊提供）

國旅卡新制上路，雄獅旅遊為配合政府政策，鼓勵民眾多探討台灣在地之美，並讓持國民旅遊卡的軍公教人員在國內觀光，也能感受到不輸給國外旅遊的感動與體驗！最重要的是套裝行程超便宜，價位最低的甚至400元有找，只要399！

雄獅除了開拓上千條，自由選擇從北、中、南等地出發的國旅行程可享補助優惠，針對玉山國民旅遊卡的卡友另推出指定行程獨享折扣，除了有天天出發的團體遊、自由行可供選擇，也可依照旅客需求規畫客製小包團、達人帶路等主題行程，最低兩人同行只要399元就可以成行！

雄獅旅遊與各地方政府配合、發掘並包裝各種台灣旅遊行程，包括搭配在地特色推出觀光工廠DIY、精緻休閒農業遊等一日遊、多日遊等行程，也有攝影巴士、雙鐵環島、部落旅行、生態旅遊等多元主題深度遊。

未來雄獅除了定期推出優惠產品外，也邀請台灣高鐵、華信航空、中華民國旅館商業公會全聯會、台灣觀光遊樂區協會、台灣休閒農業發展協會、花蓮縣旅觀商業同業公會以及雲朗觀光集團等旅遊業者一起包裝特色旅遊產品，讓民眾在雄獅旅遊購買到最豐富、最超值的優惠行程。

雄獅旅遊為了讓持有國旅卡的民眾能以更優惠的價格感受台灣旅遊之美，特地為玉山國旅卡友推出指定行程獨享優惠！包括：雪霸/武陵專車五折優惠、宜蘭走春一日遊第二人免費，兩人同行只要399元起、二日遊以上行程第二人現折一千元等限量優惠。針對喜好自由行的旅客也搭配華信航空推出3月底前買金、澎機票送住宿的超殺優惠，最高可入住一晚價值2400元的金門八二三會館。

若想要帶小朋友入住五星級飯店，只要訂澎湖喜來登住宿，就送價值3,500元的兒童(12歲以下)來回機票！預定嘉義兆品飯店搭配遊樂園行程，除了有玉山國旅卡專屬刷卡價折扣400元／人外，雙人房型直接加碼升等成家庭房兩大床！此外，雄獅也可以為旅客量身打造多元、深度的行程規畫，讓旅客可以自行組裝客製化小包團行程等。

台灣高鐵鄭光遠執行長表示，為了積極響應「國旅卡｣之推廣，即日起到3月底前凡透過雄獅旅行社購買2/6-3/31出發、高鐵假期全系列超過150項的產品，前一千名購買的旅客可獲贈限量的高鐵旅行收納包或高鐵帽外，還可參加高鐵公司特別提供的好禮抽獎活動，獎品包括可自高鐵精選10家優質飯店二人成行之「高鐵假期二天一夜自由行」(共5套)以及九條高鐵精選「一日豐富行」(共5套)，共10組大獎。

此外，玉山國民旅遊卡還可享有當期帳單直接折抵1%的無上限現金回饋，讓公務人員至臺灣各地旅行時不論是選購伴手禮、享受餐飲美食或是租車旅遊等，都能使用玉山國民旅遊卡以最實惠價格享受超值的旅遊。

雄獅旅遊表示，台灣過去曾多次被CNN、寂寞星球（Lonelyplanet）等國際媒體票選為最佳旅遊地或年度推薦旅遊國家，不只有享譽全球的美食體驗，還有豐富的地形環境、獨特的人文歷史以及多元開放的宗教活動，吸引海外旅客一再到訪。而台灣美景一年四季各有風情，未來也將持續針對不同的旅遊主題與季節推出專屬優質行程，除了經典行程外，也會囊括：生態、攝影、運動等不同主題，要讓民眾不管何時走訪台灣各地都有不同感受，重新發掘在地豐富的觀光資源！

(中時)