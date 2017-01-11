兩公約第2次國家報告審查會 上網直播

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法務部今天表示，「兩公約」第二次國家報告國際審查會議，將於1月16日至20日舉行，審查會議期間將開放網路直播，讓人權不再只是一個侷限於國際學者專家閉門討論的議題。

法務部指出，公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約（兩公約）與世界人權宣言，合稱國際人權憲章，是國際人權保障體系中最根本、最重要的人權基準及規範法源。

法務部說，為落實人權治國理念、宣示落實人權保障決心、提升人權水準並與國際人權體系接軌，台灣於民國98年12月10日施行兩公約，並依兩公約規定，建立人權報告制度。101年4月依聯合國相關準則提出兩公約初次國家報告，後續還邀請國際人權專家來台參與國際審查會議。

法務部法制司長呂文忠說，政府於104年起積極籌辦撰寫兩公約第二次國家報告，在105年4月25日發表，這次也會依照前例，將於1月16日至20日辦理國際審查會議。

呂文忠表示，這次的審查會議，邀請12位國際人權專家（2位因故無法來台），就落實結論性意見與建議的情形，以及初次國家報告國際審查後，各項人權保障落實與進展情況進行審查。

呂文忠說，為提高普羅大眾對於人權議題的關注和參與度，這次審查會議期間將開放網路直播，民眾可深入了解會議過程，讓人權不再只是一個侷限於國際學者專家間閉門討論的議題，而是與每一份子息息相關的重要命題。1060111

(中央社)