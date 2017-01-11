台甲足外籍軍團 也要走本土化
台灣最高等級足球聯賽中唯一的「外籍軍團」皇家蔚藍，未來也會朝「本土化」發展。皇家蔚藍的德籍教頭伊瓦尼斯基（Robert Iwanicki）表示，該隊也有找足球俱樂部做為青少年梯隊，未來台甲聯賽若設外籍球員限制，才能繼續出賽。
「我認為台甲聯賽3、4年內就會設外籍球員人數限制，像我們這樣的球隊以後沒辦法參賽。青少年梯隊是以台灣球員為主，現在他們還太年輕，但以後我們的台灣球員會愈來愈多。」伊瓦尼斯基說。
台灣的足球聯賽目前沒有外籍球員人數限制，也讓皇家蔚藍這樣全為外籍球員的隊伍，從2016-17賽季就開始參加城市聯賽。但若要代表台灣參加亞足聯的俱樂部賽事，得受自2009年頒訂迄今的「3＋1」限制，只能登錄3個非亞洲外援與1個亞洲外援。
「如果我們真的拿到聯賽冠軍，亞足聯盃只好禮讓給第2名去了。」伊瓦尼斯基笑著說。
正因未來國內聯賽也可能在外援限制上與國際接軌，皇家蔚藍未雨綢繆，展現長期經營球隊的企圖心，他們在首屆台甲聯賽的起步也非常順利，11日靠宏都拉斯前鋒富涅斯（Javi Funes）的「梅開二度」，以2比1氣走銘傳大學，戰績1勝1和。
(中時電子報)
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