「喜歡一定要上她？」海倫清桃夫自爆文背後有洋蔥

海倫清桃當初還在記者會上親吻老公。(本報系資料照，粘耿豪攝)

海倫清桃爆出牽手富二代的前一天，向媒體泣訴遭到丈夫戴發奎家暴，坦白18年來與丈夫完全沒有性生活，對於海倫清桃所言，戴奎發就回應：「喜歡一個人，一定要上她嗎？」也不認為妻子外遇，相當癡情。

自在臉書自爆5000字長文開始，海倫清桃家務事每天都有新進展，近日更被拍到她在與丈夫開記者會的前一天，還在路上約會富二代，又坦言與丈夫18年還都沒有性生活。

據《壹週刊》報導，戴奎發依舊癡情認為海倫清桃沒有對不起他，只是因為越南的民族性，會和朋友牽手，結婚只是富二代的一廂情願。至於被爆無性生活，戴奎發就直言自己曾去醫院檢查，也吃過威爾鋼，但都沒有效果，更反問記者：「喜歡一個人，一定要上她嗎？」

當初海倫清桃臉書突然自爆身世造假，動機掀起網友討論，對此，戴奎發就坦言自己之所以會5千字長文，並非想爆料，只是想透過張姓富二代找到海倫清桃，並呼籲妻子盡快出來面對，把事情解決。

(中時電子報)