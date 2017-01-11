泰南水患嚴重 鐵軌高低起伏如波浪
泰國南部近期遭遇嚴重水患，造成高速公路橋梁被沖毀、南北交通中斷，軍方搭建倍力橋應急，鐵路也因路基流失，部分路段像波浪一般高低起伏，這是泰南30年來最嚴重的洪災。
根據泰國經理報報導指出，在泰國巴蜀省的一處鐵路由於大水沖刷導致路基流失，1公里多的鐵軌高低起伏像是波浪一般，成為當地熱門景點，許多人都前往觀看和拍照。
另外，在巴蜀省連接南北交通的高速公路橋梁被大水沖斷，經過軍方緊急搭建倍力橋後，今天已經通車，不過只有一個車道正常行車，後方車陣綿延十餘公里。
泰國總理帕拉育指出，這是泰南30年來最嚴重的水患，泰國中部在2011年曾經遭遇大水患。根據泰國學術單位估計，重建恢復受災的188條主要和次要道路的經費可能超過10億泰銖（約新台幣9億9500萬元），至於鐵路其他公共設施的重建經費需要再評估。
泰國政府統計，至今有25人死亡、兩人失蹤。氣象單位預報下週還一波較強的雨勢會降在泰國南部。1060111
(中央社)
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