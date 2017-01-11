訪青年寄宿所 威廉王子與年輕人開心互動

英國威廉王子今天造訪慈善團體「中心點」（Centrepoint）1家青年寄宿所時，與多名年輕人玩遊戲和互動；作為這個慈善團體的王室贊助人，訪視是他必須履行的義務之一。

威廉王子與其中一些人聊天，聽聞他們渴望在電影界和英國航空公司（British Airways ）展開職涯。這個慈善團體援助年齡介於16至25歲的無家可歸青年，幫助他們扭轉人生。

稍後，大夥玩起頗受歡迎的派對遊戲，猜猜額頭上的紙張寫的是哪位名人，威廉王子問了幾個問題後，正確猜出答案是足球金童貝克漢（David Beckham）。

「中心點」在倫敦、布拉德福（Bradford）和桑德蘭（Sunderland）24小時經營青年寄宿所，給無家可歸的青年一個安全的棲身之處，並且協助他們展開人生。這個慈善機構每年幫助9000多人找到住處和工作。

威廉王子2005年起成為「中心點」贊助人，從他小時候開始，就定期與母親黛安娜王妃（Princess Diana）前來探訪，在他之前，黛安娜王妃是這個慈善團體的贊助人。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，34歲的威廉身穿一整套藏青色西裝，搭配他最喜歡的棕色絨面革休閒鞋。

此前，這個慈善機構形容威廉「熱情支持無家可歸的年輕人」，還說他經常探訪「中心點」青年寄宿所，與他們援助的年輕人談天。（譯者：中央社劉文瑜）1060111

(中央社)