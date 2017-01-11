社子島開生態、智慧兩標案 採國際競圖

我要評比

社子島都市計畫去年通過台北市都市計畫委員會，目前送內政部都委會審議。台北市副市長林欽榮今天宣布「生態社子島景觀總體規劃」及「社子島智慧建設總體規劃」兩案，皆上網招標，

林欽榮表示，生態景觀總體規劃將採國際競圖，總預算為1370萬元，第1名將取得合約履行權及1270萬元；第2名可得50萬元；第3名可得30萬元；第4名可得20萬元。

林欽榮說，得標者將以景觀總體規劃全區配置概念發想，研擬總體景觀指導性設計準則，納入水綠基盤構想、海綿城市、低衝擊開發規劃、公園綠地景觀滯洪及重點景觀地區規劃等項目，規劃期間預計舉辦2場國際論壇會議、2場研討會活動及國際競圖甄選

另外，社子島也將被打造為一個智慧生態示範區，市府提出基於智慧城市概念的社子島智慧建設總體規劃案，公告預算為600萬元，且針對智慧交通、智慧防災、智慧農業等5大主題舉辦專家座談會，同時亦搭配報告內容製作3D或VR之方式繪出未來社子島樣貌，期望於今年9月間，在世界資訊科技大會（WCIT）發表規劃成果。

(中時)