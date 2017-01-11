涉非法吸金87億 億圓富總裁陳子龍遭通緝

我要評比

億圓富公司涉嫌非法吸金87億元，檢調發動搜索時雖將集團執行長兼講師陳東豐、總顧問吳松麟、秘書長吳必修、副總經理沈芳如4人逮獲並聲押獲准，但自詡為「台灣巴菲特」集團總裁「陳子龍」卻遭兔脫逍遙法外。

外界傳言，本名姓周的「陳子龍」，是在檢調人員發動搜索時，伺機從高雄住處落跑，但檢調對此表示不予置評。

由於「陳子龍」數度傳喚未到，新北地檢署也於10日對「陳子龍」發布通緝。

(中時)