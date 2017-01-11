虐殺貓咪剝皮洩憤 陸女犯眾怒公開道歉

中國大陸雲南省麗江市一名女子向寵物店購買貓後又打算退還，因遭店家拒絕憤而殺死小貓，並將剝皮的貓屍留在寵物店門口。被網友揭露身分後，這名女子今天以一段錄影公開道歉。

綜合大陸媒體報導，一名寵物店工作人員在網上表示，這名女子3日下午在店中看中了一隻5個月大的白色英國短毛貓，並最終以人民幣2560元（約新台幣1萬2000元）的價格成交。

數日後這名女子稱因為經濟問題無法繼續養貓，要求退貨，但店家拒絕退款，只答應幫助轉賣。不料8日下午，店家在門口看見一個黑色手提袋，「打開一看，竟然是一隻被剝了皮的小貓！我差一點暈過去」。

寵物店表示，賣給這名女子的貓鼻子是花的，右眼上方還有一點花紋。這名女子在剝下貓皮的時候，還刻意把貓的這兩個特徵都留了下來，讓寵物店辨認。

殘忍且充滿惡意地虐殺貓，讓許多網友相當憤慨，不少網友根據微信上的圖片，搜索出這名女子的個資。

這名女子今天因此在微博公布一段道歉影片，解釋事件起因是在和店家的交易過程中產生了糾紛，她因為要交房租養不起貓所以希望能退貓，但被拒絕。幾次碰壁後，在「喪失理智」的情況下想到了透過極端方式出氣。

這名女子說，小貓並不是她本人剝皮虐殺，而是「請養豬場的人幫忙」。她在影片中多次懇請大家原諒，稱「請原諒我這個罪人。請給活著的人一個改過的機會」。1060111

(中央社)