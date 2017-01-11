國台辦怨陸藝人無法來台商演 陸委會：違反兩岸條例

國台辦11日上午針對大陸封殺台灣藝人的傳聞，予以駁斥，還反將一軍稱，大陸藝人仍不能在台商演。陸委會11日晚間表示，大陸藝術工作者來台商演，若涉及來台工作，將違反兩岸人民關係條例第11、95條，因此目前並未開放。

陸委會11日晚間表示，兩岸藝文交流有助於雙方人民相互瞭解，豐富彼此文化藝術創作，樂見兩岸藝術工作者，透過交流傳遞與涵養多元文化及展現創意。中國大陸藝術工作者現已可申請來台從事電影、電視劇合拍、拍攝音樂錄影帶、參觀訪問、參加記者會等多項交流活動。

陸委會指出，但若是中國大陸藝術工作者來台進行商業表演，恐涉及來台工作，將違反現行「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第11條、第95條之規定，目前並未開放。

兩岸人民關係條例第95條規定，「主管機關於實施台灣地區與大陸地區直接通商、通航及大陸地區人民進入台灣地區工作前，應經立法院決議；立法院如於會期內1個月未為決議，視為同意」；第11條規定也提及「僱用大陸地區人民在台灣地區工作，應向主管機關申請許可。」

國台辦11日上午針對大陸封殺台灣藝人的傳聞表示，只要是正常的、健康的交流活動，都不存在所謂的「封殺、干擾和阻撓」的問題。

國台辦發言人馬曉光話鋒一轉表示，反倒是這些年來，大陸的演藝界人士在台灣參訪、交流、拍片、演出過程中，不斷地傳出受到各種限制和刁難的事情，甚至於至今大陸的演藝界人士仍然不能在台灣進行商業演出。所以，在給別人照鏡子之前，先看看自己的衣冠。

(旺報)