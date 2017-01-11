國台辦怨陸藝人無法來台商演 陸委會：違反兩岸條例
國台辦11日上午針對大陸封殺台灣藝人的傳聞，予以駁斥，還反將一軍稱，大陸藝人仍不能在台商演。陸委會11日晚間表示，大陸藝術工作者來台商演，若涉及來台工作，將違反兩岸人民關係條例第11、95條，因此目前並未開放。
陸委會11日晚間表示，兩岸藝文交流有助於雙方人民相互瞭解，豐富彼此文化藝術創作，樂見兩岸藝術工作者，透過交流傳遞與涵養多元文化及展現創意。中國大陸藝術工作者現已可申請來台從事電影、電視劇合拍、拍攝音樂錄影帶、參觀訪問、參加記者會等多項交流活動。
陸委會指出，但若是中國大陸藝術工作者來台進行商業表演，恐涉及來台工作，將違反現行「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第11條、第95條之規定，目前並未開放。
兩岸人民關係條例第95條規定，「主管機關於實施台灣地區與大陸地區直接通商、通航及大陸地區人民進入台灣地區工作前，應經立法院決議；立法院如於會期內1個月未為決議，視為同意」；第11條規定也提及「僱用大陸地區人民在台灣地區工作，應向主管機關申請許可。」
國台辦11日上午針對大陸封殺台灣藝人的傳聞表示，只要是正常的、健康的交流活動，都不存在所謂的「封殺、干擾和阻撓」的問題。
國台辦發言人馬曉光話鋒一轉表示，反倒是這些年來，大陸的演藝界人士在台灣參訪、交流、拍片、演出過程中，不斷地傳出受到各種限制和刁難的事情，甚至於至今大陸的演藝界人士仍然不能在台灣進行商業演出。所以，在給別人照鏡子之前，先看看自己的衣冠。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。