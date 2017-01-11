金門線第3波春節加班機 13日上午開放訂位

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國防部將派遣軍機C-130支援離島春運作業。（資料照片，李金生攝）

立委楊鎮浯（中）等離島立委今天邀集相關單位研議春運作業。（楊鎮浯辦公室提供）

民航局協調各航空公司敲定金門線第3波加班機在13日上午開放訂位。（楊鎮浯辦公室提供）

在金門縣府和立委楊鎮浯的爭取下，春節金門航線第3波加班機將於13日上午8時開放訂位，初步規畫增加8班16架次，共提供2068個座位，旅客需於16日下午4時前開票。

楊鎮浯等離島立委今天邀集交通部、國防部和民航局研議長達12天（1/25-2/5）的春節疏運作業，要求民航局在復興航空停航的狀況下，全力協調各航空公司提供充足運能，並協調國防部派遣軍機C-130適時支援疏運，讓離島鄉親順利返鄉過年。

交通部在空中交通之外，也規畫台中-金門專船，讓金門鄉親多了一項選擇。

(中時)