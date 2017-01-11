習近平訪瑞士 大陸大使：有助雙方合作
中國大陸國家主席習近平15至18日將對瑞士國是訪問。大陸駐瑞士聯邦大使耿文兵日前表示，習近平對瑞士的訪問，「必將有助於瑞士提升國際影響，以及在世界多極化進程中發揮建設性作用」。
新華社報導，耿文兵表示，習近平新年的首訪「將有力推動中國與瑞士兩國各領域務實合作全面提質升級」。雙方將探討全面升級已實施2年多的「中國－瑞士自由貿易協定」。
他說，雙方積極推動兩國創新合作發展，探討成立中瑞企業創新委員會、創新合作機制建設等；同時，兩國主管部門還積極推動在文化、海關、能源、智慧製造、科技等領域加強全方位合作，兩國將簽署文化協定並啟動「2017中瑞旅遊年」。
耿文兵聲稱，習近平對瑞士進行國是訪問並訪問聯合國日內瓦總部、世界衛生組織、國際奧委會，「必將有助於瑞士提升國際影響，以及在世界多極化進程中發揮建設性作用」，同時也進一步加強人民幣離岸交易中心建設和中瑞在全球金融治理等領域的務實合作。1060111
(中央社)
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