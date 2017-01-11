家樂福八德店開幕 VR實境體驗區最吸睛

互動投影裝置區。（家樂福提供）

家樂福八德店為家樂福第95間分店，12日盛大開幕，首創櫻桃烤鴨當日現烤現片服務、頂級和牛熟成室、彩虹果汁Bar、VR實境3D虛擬體驗、文創產品專區、親子互動投影運動區等等全新體驗，吸引桃園八德地區民眾來店，感受量販服務新紀元。

香烤櫻桃鴨 德國百萬烘烤爐每日現做 烤鴨二吃15分鐘提貨量販首創烤鴨，嚴選台灣最佳品種櫻桃鴨，家樂福熟食大師傅獨家古法配方醃漬，低溫真空按摩機按摩入味後，獨家引進德國進口要價120萬的烘烤爐進行多道工序烘烤，烤鴨香氣四溢、皮薄香脆、肉嫩多汁，香Q餅皮搭配師傅秘製甜麵醬汁、新鮮蔥段、小黃瓜，口感絕佳美味人人愛！師傅現場片鴨，搭配鹹酥鴨骨，一鴨兩吃15分鐘提貨，烤鴨熟品每隻約1.4公斤以上，整組只售588元。

家樂福獨家量販首創澳洲冠軍和牛低溫濕式熟成室，將頂級的冷藏空運澳洲冠軍和牛與金鑽黑牛真空密封，收藏在獨立冰溫熟成室內，以0~-2度C的溫度控制，經過20天以上時間淬煉，牛肉本身的酵素讓肉質自然軟嫩，提升牛肉的多汁口感和風味，獨家自澳洲引進100%純正日本血統神戶和牛，牛隻在澳洲純淨的環境中穀物飼養至少600天，同時搭配巧克力餵飼，再特選達到油花等級9+以上的牛隻，其中通過標準僅有10%。

賣場接受冠軍和牛和金鑽黑牛預先訂購，可為顧客宅配寄送到府。兼顧有些顧客想要現場品嘗冠軍和牛，八德店特聘專業牛排師傅協助免費現場料理，讓顧客可以立食，趁熱享受最頂級的美味。開幕期間冷藏澳洲純血統神戶和牛M9 250元/100g起。

平鎮店開幕一炮而紅的百萬窯烤爐PIZZA現選現做服務再升級，家樂福特別引進義大利原裝、造價百萬元的拿坡里世界披薩大賽指定烤爐，顧客可以自行選擇喜歡的餡料，搭配家樂福手工揉擀餅皮，八德店PIZZA餅皮再升級，除了原本的厚皮PIZZA，現在更增加薄皮的選擇，送進烤爐中3~5分鐘，特殊製窯會讓熱能在爐內循環，使披薩散發明顯香氣，厚餅皮顏色更漂亮，薄餅皮更香有嚼勁。

家電區設置Intel電競體驗區，讓顧客體驗Intel Core i7處理器的強大核心，搭配最新的VR頭戴式裝置，讓你身歷其境體驗遊戲，將效能發揮到最極致。特別於電競體驗區設置賽車座椅，讓電競體驗擬真效果登峰造極。還有零度智控口袋無人機，與2000萬像素相機空拍機掌上起降，語音操控加上人臉辨識，以及最新4K影像錄影，還有多款智慧掃地機器人，與鐵三角藍芽無線黑膠唱盤，讓顧客現場感受未來科技影音新生活。

(中時)