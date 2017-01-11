張本渝烏石港衝浪險喪命 他及時回頭救一命
台視八點檔《700歲旅程》劇中收錄許多台灣在地好風光，不少追戲網友看了也想按圖索驥出遊，該劇主角張本渝、丁強、王滿嬌日前特別抽空開團，帶參與劇情問答幸運獲獎的粉絲，搭乘觀巴到劇中景點「宜蘭林美石磐步道」旅遊，常跑東北角的張本渝對宜蘭有很特別的情感，她表示︰「今年跨年我們全家才去蘇澳豆腐岬迎曙光，還自備國旗升旗，而且以前很常到宜蘭衝浪、特別喜歡宜蘭。」
她也回憶起曾在烏石港衝浪險遭大浪捲走的恐怖經驗，心有餘悸說：「還好那時候同行的張天霖有回頭看，發現我一直被浪帶走、體力不支，要我拉住他的腳繩才上岸，不然我真的回不來，從那次被嚇到才真正意識到衝浪的危險性，所以後來就沒再衝浪改玩潛水了。」
同劇演員丁強與王滿嬌也特地抽空與幸運粉絲近距離接觸，一起體驗DIY爆米香，丁強更讚嘆「宜蘭林美石磐步道」的景色不輸國外，希望將台灣的美推薦給更多粉絲，他表示：「這次藉這機會跟粉絲出來遊玩心情特別開心，這裡空氣好得不得了，大家有空一定要來走走。」平日就喜愛旅遊和攝影的王滿嬌也說：「台灣有很多得天獨厚的地方、是國外比不上的，要靠我們宣傳推動，所以《700歲旅程》應該要再多拍幾集！」。
農曆春節將至，張本渝的過年行程滿檔，她表示：「今年過年會跟醫院請四小時的假，把爸爸從醫院接回來團圓，假期帶媽媽和外甥女一起到美國上課，再馬不停蹄到新加坡演出舞台劇，剛過年就行程滿檔肯定是個好兆頭。」
(中時)
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