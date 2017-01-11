精湛建設「送愛到人間」 圍爐餐會延續18年
景氣低迷、公益捐款縮水，由精湛建設發起的「送愛到人間」圍爐餐會活動，今年已邁入第18年，在137家企業與個人贊助下，合計募集750萬元善款，今（11）日由精湛轉贈給家扶基金會、伊甸基金會等11家社福機構、購買所需要的設備；同時，席開近百桌宴請350戶弱勢家庭、900多人一同圍爐，場面溫馨感人。
「每到了歲末年終，當我們跟社福單位的慢飛天使提起送愛到人間時，每個孩子都會期待吃圍爐團圓飯、可愛大玩偶、發紅包等，臉上充滿期待的表情」，精湛建設總經理陳志聲表示，看到了孩子們的期待，讓精湛更加堅定要將「送愛到人間」的圍爐活動擴及更多需要溫暖的單位。
陳志聲強調，即使大環境及房地產不景氣，人心處在不安的氛圍中、減少了捐款額度，但在眾多企業好友紛紛力挺下，今年仍有33家企業共同主辦及104家協辦單位，大家有錢出錢有力出力。如台灣行動菩薩助學協會，號召了68位志工一起加入關懷孩子們的行列，共同籌辦「送愛到人間」圍爐餐會活動。
「送愛到人間」圍爐餐會攜手主辦的企業單位，除了精湛建設外，還包括寶成國際集團、裕元教育基金會、龍寶建設、精銳建設、精英電腦、明躍國際健康科技、巧良實業、秋雨物流、新英機械、台灣行動菩薩助學協會等33家。
陳志聲表示，為使每份資源都能確實照顧到需要幫助的社福單位及早療的孩子，每個社福單位都經過精湛建設員工實地訪查。今年一共送出4輛汽車，以及電動機車及機車12輛，訓練及療育的輔具及輔助器材、電腦設備等物資；今日也準備了紅包、卡通毛毯、糖果餅乾等送給孩子們，讓他們提早收到壓歲錢、也能感受到社會的溫暖。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。