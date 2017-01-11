陸2016「堵城」排行 山東濟南最塞車

大陸公布2016年最會塞車的城市排行榜。（取自新浪微博＠央視新聞）

大陸交通運輸部科學研究院等多家權威機構1月10日發表《2016年度中國主要城市交通分析報告》，顯示山東濟南、黑龍江哈爾濱、北京是大陸塞車最嚴重的城市前3名，貴州貴陽和雲南昆明擠入年度「堵城排行榜」TOP10，分居第5名、第7名。

大陸2016年度「10大堵城」分別是：濟南、哈爾濱、北京、重慶、貴陽、深圳、昆明、杭州、大連和廣州。

報告指出，哈爾濱早上最會堵車，濟南是晚間交通尖峰最塞，被稱為上班、下班最艱難的城市。濟南之所以會塞車，是因當地政府同時推動多項交通建設，如「高快一體」（建設快速路網以便快速連結高速公路）、「海綿城市建設」（城市像海綿一樣有彈性，可快速適應環境變化和應對自然災害，下雨時吸水、蓄水、滲水、凈水；需要時把蓄存的水「釋放」並加以利用），以及新建地鐵等，以致市區有許多路段施工，造成行車阻礙，等工程陸續結束，堵車狀況就可快速獲得改善。

哈爾濱則是因為道路規劃不合理，嚴重影響交通發展，被列為最堵城市第2名。

從發展趨勢上看，原本塞車最嚴重的一線城市，如北京，因城市發展到一定階段，各種交通改善措施陸續制定、實施，塞車狀況已不再惡化，如北京的塞車率僅微幅上升近0.24%，從「堵城」第1名下降至第3名；以往交通最常堵塞的廣州和上海甚至稍有下降。

相較之下，人口增長較快一線城市郊區與二線城市塞車問題越來越嚴重，平均擁堵漲幅為3.7%，GDP成長最快的重慶與吉林長春、浙江嘉興、遼寧瀋陽等城市塞車率上升幅度甚至超過7%。

(旺報)