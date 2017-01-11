美媒爆料俄握有性癖把柄 川普怒斥假的

我要評比

美國有線電視新聞網（CNN）今天爆料，俄羅斯情報幹員聲稱握有關於川普私人及財務方面「有失體面」的負面情報，內容包括他變態的性取向，川普痛斥這是「政治獵巫」。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，美國情治首長向歐巴馬與川普呈交的機密文件宣稱，俄方握有川普的爆炸性資料，包括拍攝到川普在莫斯科一家高檔飯店套房裡，觀看妓女在床上進行不堪的性表演。而這個套房正是美國總統歐巴馬訪問莫斯科時曾下榻的套房。

川普在推特（Twitter）推文說：「假新聞－這完全是政治獵巫！」

根據CNN的報導，呈交這些機密簡報的美國情治首長，包括國家情報總監克萊佩（James Clapper）、聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）、中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）及國家安全局（NSA）局長羅傑斯（Mike Rogers），不過他們皆未對此發表評論。

網路媒體BuzzFeed今天披露的備忘錄，指控俄羅斯「培養、支持和協助」川普「至少5年」。但BuzzFeed也說，上述內容無法獲得證實。

根據文件，川普拒絕了俄羅斯為培養他而提供的房地產交易「甜頭」。這些商業提案據說與「2018年世界盃足球賽有關」。

俄國當局企圖「利用川普個人迷戀的喜好和性變態」，來讓他妥協。

文件內容還揭露川普在莫斯科麗思卡爾頓酒店（Ritz Carlton）總統套房裡的「變態行為」；川普「厭惡」的歐巴馬和第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）就曾下榻於此。

文件引述「Source D」的話說，川普的行為包括召妓並要求妓女在他面前做與尿液有關表演，過程全被嚴密監控這家飯店的俄羅斯聯邦安全局（FSB）用隱藏式攝影機和麥克風拍下。

文件引述不具名俄國情報人員的話說，俄方擁有足夠資料得以勒索川普。

「紐約時報」（NYTimes）報導，情報官員認為，這些資料「極具潛在爆炸性」，因此決定有必要向川普、歐巴馬和國會最高階領導人呈報。（譯者：中央社劉文瑜）1060111

(中央社)