SOGO台北店上萬個福袋 最大獎22萬元日本雙人遊
百貨春節福袋講求實用性，太平洋SOGO百貨觀察消費者偏愛出國旅遊增加幸福感、時尚家電討喜，今年台北店3館初一至初三各樓層備有上萬個福袋，最低285元起，SOGO董事長黃晴雯說，商品清楚的透明福袋沒有地雷，附加驚喜可讓消費者試手氣，刮刮樂最大獎是市價22萬3800元的歌詩達幸運號日本雙人9日遊！
此外，初一有Apple iPhone7 128G、初二有LG雙眼小精靈清潔機器人、初三有Dyson Supersonic吹風機各3名可刮，預計3天福袋業績可較去年成長1成。
另，明天（12日）起「歲末Sale」活動開跑，全面1.5折起，12至18日全台分店、21至27日高雄店男女流行服飾、女鞋、化妝品等刷10大銀行滿2萬送2000，最高回饋10%。
「忠孝館ONLY」有兩大亮點，12至22日買Apple享10%回饋；12至15日Dyson在全館和樓面滿額贈外，品牌加碼滿5000送500可享20%回饋，比周年慶還便宜。19至27日忠孝館Fresh Mart首次推出超市9折，辦年貨更便利。
(中時)
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