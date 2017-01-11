獲商務艙禮遇引爭議 恰恰自請搭經濟艙

彭政閔。（資料照，范揚光攝）

中職聯隊將2月28日、3月1日赴日本福岡巨蛋與日本國家隊進行對抗賽，昨日公佈隊長「恰恰」彭政閔將獲高規格禮遇搭商務艙赴日，消息一出後卻引發爭議，今(11日)聯盟發表聲明表示，彭政閔是否參賽還要思考，若參賽也將與其他球員一同搭乘經濟艙。

昨日中職秘書長朱康震在領隊會議後表示，彭政閔已答應擔任今年中職聯隊隊長，而聯盟也會比照去年對待陳金鋒的作法，給予隊長高規格待遇，因此恰恰將會和教練團一同搭乘商務艙赴日，結果此消息不僅造成球迷熱議，連可能參賽的Lamigo桃猿投手陳禹勳都在臉書粉絲團暗批，內容如下：

陳禹勳粉絲團貼文

眼見爭議越演越烈，朱康震今天澄清，這次食宿和交通都是由日方招待，不同於去年以包機形式赴日，今年日方僅提供10個商務艙機位，扣除中職會長吳志揚和教練團，剩一個位置就給隊長。

無辜被捲入風波，彭政閔今天親自致電聯盟，除了表示自己希望能在達充足的實戰準備後才思考參賽事宜，針對搭乘商務艙一事，聯盟聲明中提及，「恰恰感謝聯盟美意，不過希望能夠與所有選手一起搭經濟艙前往，展現與全隊共同奮戰的決心。」聯盟也給予尊重，並感謝恰恰為後輩設想的老大哥風範。

(中時電子報)