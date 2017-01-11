國台辦否認封殺台藝人 反稱陸藝人來台被刁難
大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天（1月11日）在例行記者會上，被問到「林昶佐（「時代力量」立委）稱台灣藝人登陸演出遭大陸方面刁難」，以及陸委會為此制定台灣藝人赴大陸表演應注意事項的「交戰守則」一事。
馬曉光表示：「長期以來，我們積極鼓勵兩岸的文藝界人士開展交流和合作，並且為此提供了很多政策上的便利。只要是正常的、健康的交流活動，都不存在所謂的『封殺、干擾和阻撓』的問題。」
隨後，馬曉光也批評台灣官方並沒有給大陸藝人相等的對待，表示大陸演藝界人士在台灣參訪、交流、拍片、演出過程中，不斷地傳出受到各種限制和刁難的事情，最後還不客氣地說：「在給別人照鏡子之前，先看看自己的衣冠。」
(旺報)
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