漲菸稅補長照 衛福部：最快半年後入帳
立法院今三讀修正通過，將調整菸稅、遺產稅與贈與稅，挹注長照財源。衛福部次長呂寶靜今表示，菸稅最快6月就能進帳，預計將增加約131億元，遺產稅及贈與稅可能明年才到位。
立法院今三讀修正通過長期照顧服務法條文規定，財源部分確定將遺產稅、贈與稅稅率由10%調增至20%以內所增加的稅課收入；菸稅則由每千支新台幣590元調增至1590元所增加的稅課收入。
衛福部次長呂寶靜今天傍晚受訪時表示，遺產稅、贈與稅及菸稅調整，還要在下個會期送財政委員會通過，最快也要今年6月3日後才能投入長照服務特種基金。
根據統計，菸稅收入每年約225億元，呂寶靜指出，如果6月能順利通過修法並立刻實施，今年菸稅將有7個月、約131億元可投入長照基金，加上公務預算編列的177.5億元，共有超過308億元用於長照資源佈建。
至於遺產稅、贈與稅方面，由於有3到6個月的申報期，無法保證今年就能馬上進帳，預計明年3稅挹注的400多億元將全數到位。
呂寶靜說，長照基金不像公務預算，即便當年沒用完仍可留到隔年繼續用，且目前各縣市對ABC試辦反應比預期熱烈，各項服務也在擴大推廣，有了預算將能更大膽佈建。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。