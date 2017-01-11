漲菸稅補長照 衛福部：最快半年後入帳

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立法院今三讀修正通過，將調整菸稅、遺產稅與贈與稅，挹注長照財源。衛福部次長呂寶靜今表示，菸稅最快6月就能進帳，預計將增加約131億元，遺產稅及贈與稅可能明年才到位。

立法院今三讀修正通過長期照顧服務法條文規定，財源部分確定將遺產稅、贈與稅稅率由10%調增至20%以內所增加的稅課收入；菸稅則由每千支新台幣590元調增至1590元所增加的稅課收入。

衛福部次長呂寶靜今天傍晚受訪時表示，遺產稅、贈與稅及菸稅調整，還要在下個會期送財政委員會通過，最快也要今年6月3日後才能投入長照服務特種基金。

根據統計，菸稅收入每年約225億元，呂寶靜指出，如果6月能順利通過修法並立刻實施，今年菸稅將有7個月、約131億元可投入長照基金，加上公務預算編列的177.5億元，共有超過308億元用於長照資源佈建。

至於遺產稅、贈與稅方面，由於有3到6個月的申報期，無法保證今年就能馬上進帳，預計明年3稅挹注的400多億元將全數到位。

呂寶靜說，長照基金不像公務預算，即便當年沒用完仍可留到隔年繼續用，且目前各縣市對ABC試辦反應比預期熱烈，各項服務也在擴大推廣，有了預算將能更大膽佈建。1060111

(中央社)