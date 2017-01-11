羅百吉參加車聚變調 車友霸占馬路當賽車場！

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藝人羅百吉8日深夜至石門十八王公參加車聚，過程中車友違法佔路競賽，遭警方法辦。（李其樺翻攝）

藝人羅百吉8日凌晨駕駛法拉利參加新北石門十八王公車聚，傳出車友把大馬路當賽車場，霸占馬路當街進行直線加速賽，事後警方查出至少4人佔路飆車，依道路交通處罰條例，最重將可吊銷駕照。

羅百吉臉書7日晚間貼出開著千萬元保時捷和辣妹玩樂照片，8日凌晨，羅百吉又駕駛法拉利與員工參加十八王公車聚，員工還在十八王公打卡稱「老哥帶我來飆車」。

當日凌晨羅百吉將車聚競速照片上傳臉書，赫然發現福斯Golf GTI、奧迪A3，與蓮花EXIGE S、保時捷4台名車進行「彈直線」直線競賽，從台2線30.2公里處來回競速數次，其餘車友在兩旁護欄圍觀、拍照，把大馬路當賽車競技場。

事後警方根據監視器，查出至少4人涉及佔路飆車，初步排除羅百吉涉案，目前除奧迪車主未到案，其餘3人已至派出所說明。

警方指出，在大馬路兩兩競速違反道路交通管理處罰條例第43條，除依法開出3萬至9萬元罰單，並吊銷駕照。

(中時)