1132萬人出城 上海鐵路春運創新高

今年春運40天內預計有1132萬人乘坐火車離開上海，較去年同期成長3.3%，刷新歷史最高紀錄。

本周五（1月13日），2017年春運將拉開大幕。鐵路上海站站長趙麗建表示，地處高鐵運行最發達的長三角地區，高鐵動車組列車已成為出行的主力軍。今年春運中，上海鐵路高鐵動車開行對數佔列車總量超過75.53%，運送的旅客人數也佔到近七成。

綜合歷年春運規律和今年售票數據，預計節前15天可分為兩個階段，第一階段（1月13-19日），客流呈逐漸增長態勢，單日客發不超過34萬人；第二階段（1月20-27日），客流將增至40萬人的水平，並在1月21日和1月26日出現兩個高峰，單日旅客約在45萬人左右，將刷新上海鐵路春運單日客流記錄。最熱門的依舊是川渝、雲貴、西北以及安徽等方向啟動最早。

1月5日起，大陸全國鐵路實施新運行圖，上海鐵路局新增開11對客車，其中上海至昆明的首發高鐵同日啟動，打破了長三角至雲貴地區不通高鐵的歷史。

(旺報)