孟耿如拍戲被「爆破彈飛」　直白說出真相

孟耿如ＰＯ文報平安。（取自臉書）

孟耿如拍公視《麻醉風暴２》摔傷，男友黃子佼相當心疼，表達想趕快娶她回家照顧，她稍早在臉書針對受傷一事ｐｏ文：「關於這次吊鋼絲受傷的事情，坦白說，摔倒的當下我是真的很害怕，但冷靜思考了以後，我希望這件事可以被低調處理，所以並沒有告訴大家，但因為不知為何新聞就這樣出來了，所以我還是想跟大家解釋一下。」

她說明事情原委：「事情是這樣的，當時要拍攝爆破被震波彈出去的橋段，在鋼絲的技術上出現了一些問題，導致於後腦重摔在地，當時我就是腦筋一片空白，沒哭也沒任何情緒，就是傻眼......；不過劇組也即時把我送往附近的醫院急診！」

她進一步說：「我已經做了斷層掃描，醫生建議我再做個核磁共振深入檢驗，媽媽也陪我一起到醫院檢查；結果還沒出來，但目前身體是沒有大礙的；至於為何沒有跟大家說，除了是怕大家擔心以外，我不希望所有辛苦拍攝麻2的夥伴們，因為這一次意外，而被模糊了焦點！因為大家真的很認真很努力，我希望大家能看到我們為這部戲的付出、看到這部戲的優點，總之，我身體一切安好，抱歉讓大家擔心了。」

(中時)