海倫清桃控夫家暴 戴發奎坦承動手

藝人海倫清桃造假風波未平，又淚訴被老公戴發奎長期監控、家暴，已備案聲請保護令。戴發奎今晚受訪坦承發生爭執時，他確實有動手。

被稱為「越南林志玲」的海倫清桃（阮菁桃）8日先在社群網站臉書（facebook）貼文自曝已婚，下午與老公戴發奎牽手現身、鞠躬道歉，承認結婚18年，臉書貼文是戴發奎寫的，且海倫清桃是越南人，不是台越混血，年齡、學歷也造假。

海倫清桃造假風波延燒，戴發奎自稱博士肄業，學歷也被指造假、是船員，昨天戴發奎才受訪否認；今天又爆出海倫清桃淚訴遭到戴發奎長期監控及家暴，8日記者會後還被打肚子，「希望他可以放我自由」。

戴發奎晚間受訪表示，8日記者會後，海倫清桃情緒不穩定，兩人發生爭執，他承認確實有打肚子，並坦言之前因回台發展不順利，吵架時曾對海倫清桃動粗，但「沒有那麼常啦」。

他說，每人感受不同，海倫清桃覺得被控制，「我是栽培」，沒他幫忙又怎麼能當成藝人？造假一事，他真的很抱歉，但海倫清桃自傳和年曆盈餘都捐給慈善團體，沒詐財。

戴發奎坦承與海倫清桃只有夫妻之名，沒夫妻之實，臉書貼文編造曾流產，只是想讓大家以為他們有夫妻之實，但海倫清桃全說出來了，「家事，唉，我也是想要有小孩」。

至於願不願意放海倫清桃自由？戴發奎說，海倫清桃昨天沒回家，打電話給她和經紀人都不接，既然人綁不住，就只剩下談條件，如果海倫清桃堅持離開，「一毛錢都不會給她」，希望她趕快出面處理。1060111

(中央社)