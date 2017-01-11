海倫清桃控夫家暴 戴發奎坦承動手
藝人海倫清桃造假風波未平，又淚訴被老公戴發奎長期監控、家暴，已備案聲請保護令。戴發奎今晚受訪坦承發生爭執時，他確實有動手。
被稱為「越南林志玲」的海倫清桃（阮菁桃）8日先在社群網站臉書（facebook）貼文自曝已婚，下午與老公戴發奎牽手現身、鞠躬道歉，承認結婚18年，臉書貼文是戴發奎寫的，且海倫清桃是越南人，不是台越混血，年齡、學歷也造假。
海倫清桃造假風波延燒，戴發奎自稱博士肄業，學歷也被指造假、是船員，昨天戴發奎才受訪否認；今天又爆出海倫清桃淚訴遭到戴發奎長期監控及家暴，8日記者會後還被打肚子，「希望他可以放我自由」。
戴發奎晚間受訪表示，8日記者會後，海倫清桃情緒不穩定，兩人發生爭執，他承認確實有打肚子，並坦言之前因回台發展不順利，吵架時曾對海倫清桃動粗，但「沒有那麼常啦」。
他說，每人感受不同，海倫清桃覺得被控制，「我是栽培」，沒他幫忙又怎麼能當成藝人？造假一事，他真的很抱歉，但海倫清桃自傳和年曆盈餘都捐給慈善團體，沒詐財。
戴發奎坦承與海倫清桃只有夫妻之名，沒夫妻之實，臉書貼文編造曾流產，只是想讓大家以為他們有夫妻之實，但海倫清桃全說出來了，「家事，唉，我也是想要有小孩」。
至於願不願意放海倫清桃自由？戴發奎說，海倫清桃昨天沒回家，打電話給她和經紀人都不接，既然人綁不住，就只剩下談條件，如果海倫清桃堅持離開，「一毛錢都不會給她」，希望她趕快出面處理。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。