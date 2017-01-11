伊拉克：政府軍奪回摩蘇爾東區80%土地

我要評比

伊拉克反恐局（CTS）發言人諾曼（Sabah al-Noman）今天表示，伊拉克政府軍已自聖戰組織伊斯蘭國（IS）手中收復大城摩蘇爾東區至少80%面積。

諾曼在摩蘇爾（Mosul）告訴記者，政府軍已收復摩蘇爾東區80%到85%土地。

數萬政府軍去年10月17日發動龐大攻勢，要奪回IS在伊拉克的這個最後主要地盤及附近地區。

過去2週，政府軍攻占了市內若干區，首度抵達流經摩蘇爾市中心的底格里斯河（Tigris River）。

由於底格里斯河上的橋梁已全數遭摧毀，使IS戰士難以補給，或逃至他們仍完全掌控的西岸。1060111

(中央社)