每人旅費50萬 俄闢北極新路線吸陸客

去年有超過1.2億人次陸客出境旅遊，腳步早已從各大洲延伸到南北極，極地旅遊已成為陸客旅遊的新熱門。俄羅斯看中陸客強大的消費力，2018年將開闢第2條前往北極的旅遊路線，雖然每人旅費高達約50萬元台幣，已有400多人躍躍欲試。

俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區文化局副局長奧莉加．瓦西連科表示，文化局將為大陸遊客開發乘飛機從當地經哈坦加前往北極的旅遊新路線；北京來的遊客將先飛到當地，再乘飛機前往北部的哈坦加，再搭破冰船或飛機前往俄羅斯地理學會位於北極的巴爾涅奧基地。

這條路線可依據遊客選擇的不同專案和天氣條件特別訂製，旅行時間4至7天，估計每人價格15000歐元，約合50萬2500元台幣，克拉斯諾亞爾斯克邊疆區文化局已和地理學會合作開始研究路線。

目前，陸客從俄羅斯前往北極只有一條路線，就是先飛到莫曼斯克，再搭乘「勝利50周年」號核動力破冰船前往北極地區。俄羅斯北極國家公園表示，乘坐破冰船前往北極的水路旅遊最受陸客歡迎，2016年5趟往返莫曼斯克與北極的旅遊路線，陸客是主力。

「有34個國家的遊客參加了5次赴北極航行。來自大陸的269人最多。」國家公園副理伊琳娜表示，除了陸客，美國遊客排第二共44人，還有35名俄羅斯人、33名德國人、32名日本人、27名英國人、17名台灣人和16名澳州人；其中，2016年7月22日至8月2日的第4次航行，120名乘客中，有116人是陸客，幾乎全被陸客包了。

搭乘破冰船前往北極的水路旅遊自1990年展開。旅行的平均價格為2.7萬美元，約86萬760元台幣，但陸客的想法是，能來到北極已不光只是單純的旅遊，更是人生難得的體驗，即使費用高得驚人，但許多人問了價格就直接下訂，吭都不吭一聲。

「到北極玩雪已經不稀奇，漸多的陸客想要體驗更多。」俄羅斯旅遊業者表示，在北極跳傘、跑步比賽，甚至潛水、坐氣球，對陸客充滿神祕的吸引力。

(旺報)