美軍X-37B在太空已600天 做什麼？

美軍X-37 B太空飛機在加州范登堡空軍基地降落，目前一架X-37 B已在太空執行任務600多天。（圖取自美國空軍官網）

美軍X-37 B太空飛機。（圖取自美國空軍官網）

美軍X-37 B太空飛機構造圖。（圖取自美國太空總署）

美國空軍最神秘的X-37B無人駕駛太空飛機（space plane）截至目前已經在地球軌道上飛行600日。美軍拒絕透露X-37B執行何種任務，俄媒稱，簡單的說X-37B就是美軍的太空武器。

目前仍在太空的X-37B為美軍第該型飛行器第4次執行任務，仍在太空的X-37B有望打破紀錄，成為執行任務時間最長的X-37B。美國軍方至今不肯透露X-37B的任務性質。外界也不清楚這個實驗裝置到底做了些什麼。

俄羅斯及大陸媒體稱，X-37B的功能就是摧毀衛星及充當太空轟炸機（space bomber），其最主要功能是進行偵察活動。有報導稱，X-37B還可以施放間諜衛星。

有消息稱，X-37B太空飛機，將成為中俄反衛星武器的剋星，X-37B能為美國及其盟友的天基資產（如衛星）提供近距離防護能力，在己方衛星進入敵方反衛星武器的射程之前打擊來襲目標。

X-37B由波音公司製造，在距離地球177公里到800公里的低軌道上運行，採取無人操作方式運轉，可重複使用。

美軍共有兩架高度機密的無人駕駛航太飛機X-37B。至今已在地球軌道執行4次任務。本次在軌道執行任務的X-37B，是於2015年5月20日升空。

只要這架X-37B停留在軌道多75日，便打破該款飛機停留在軌道飛行最長時間的紀錄。美軍一如以往，拒絕透露X-37B執行何種任務，以及何時返回地球。

●X-37B小檔案

機身長度：8.8米

機身高度：2.9米

機翼翼展：4.6米

機身重量：4990公斤

飛行高度：距離地球表面177公里至800公里的軌道

(中時電子報)