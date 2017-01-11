美軍X-37B在太空已600天 做什麼？
美國空軍最神秘的X-37B無人駕駛太空飛機（space plane）截至目前已經在地球軌道上飛行600日。美軍拒絕透露X-37B執行何種任務，俄媒稱，簡單的說X-37B就是美軍的太空武器。
目前仍在太空的X-37B為美軍第該型飛行器第4次執行任務，仍在太空的X-37B有望打破紀錄，成為執行任務時間最長的X-37B。美國軍方至今不肯透露X-37B的任務性質。外界也不清楚這個實驗裝置到底做了些什麼。
俄羅斯及大陸媒體稱，X-37B的功能就是摧毀衛星及充當太空轟炸機（space bomber），其最主要功能是進行偵察活動。有報導稱，X-37B還可以施放間諜衛星。
有消息稱，X-37B太空飛機，將成為中俄反衛星武器的剋星，X-37B能為美國及其盟友的天基資產（如衛星）提供近距離防護能力，在己方衛星進入敵方反衛星武器的射程之前打擊來襲目標。
X-37B由波音公司製造，在距離地球177公里到800公里的低軌道上運行，採取無人操作方式運轉，可重複使用。
美軍共有兩架高度機密的無人駕駛航太飛機X-37B。至今已在地球軌道執行4次任務。本次在軌道執行任務的X-37B，是於2015年5月20日升空。
只要這架X-37B停留在軌道多75日，便打破該款飛機停留在軌道飛行最長時間的紀錄。美軍一如以往，拒絕透露X-37B執行何種任務，以及何時返回地球。
●X-37B小檔案
機身長度：8.8米
機身高度：2.9米
機翼翼展：4.6米
機身重量：4990公斤
飛行高度：距離地球表面177公里至800公里的軌道
(中時電子報)
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