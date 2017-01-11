血液基金會疑涉黨產 衛福部要調查

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台灣血液基金會疑涉國民黨營不當黨產爭議，衛福部今天表示，將成立專案小組，結合輸血醫學、政風、財務會計、法律等專家就疑點一一釐清，並籲民眾繼續發揮愛心捐血救人。

媒體報導，每年平均有170萬人次到台灣血液基金會轄下的各地捐血中心捐血，但調查卻發現，基金會向醫療院所收取血液工本材料費，年收入達新台幣30億元，更坐擁許多房產，資產達新台幣50億元，質疑基金會實際資金來自國民黨，不當黨產委員會已接獲檢舉準備調查，血液基金會隨即發表聲明澄清。

衛福部指出，台灣捐血運動已發展40餘年，依捐血人職業資料統計顯示，最大的捐血族群是勞工、約占捐血人口的21%，其次為學生族群及服務業、約占17%。

年節將近，衛福部提醒，每年適逢學校寒假及農曆春節連續假期期間，是比較容易發生血荒的時候，呼籲民眾持續發揮愛心捐血救人，勿受媒體報導影響。

各地民眾如擬捐血，請上台灣血液基金會網站（網址：www.blood.org.tw）查詢捐血地點及捐血時間，及確認是否符合捐血條件。1060111

(中央社)