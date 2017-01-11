陸擴大監察權 中紀委副書記身兼多職

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中共中央紀律檢查委員會副書記楊曉渡繼2016年12月被任命為大陸監察部部長後，今天又被任命國家預防腐敗局局長。港媒分析，這應是大陸整合監察力量的一個布局，未來監察權將大大擴張。

新華社今天報導，大陸國務院公布國務院任免國家工作人員，除上述任命外，還任命李成鋼為商務部部長助理、任命劉鯉生為大陸國家檔案局副局長；任命程智軍為駐亞洲開發銀行中國執行董事。

2016年12月25日，中國大陸第12屆全國人民代表大會常務委員會決定任命楊曉渡為大陸監察部部長。

楊曉渡先前已當選中共第18屆中央紀律委員會委員，2014年1月增選為中共中紀委常委、中紀委副書記，成為中共中紀委書記王岐山的副手。

楊曉渡上海市人，1953年10月生，曾在大陸西藏自治區、上海市歷練黨政職務。大陸國家主席習近平2007年曾出任中共上海市委書記，當時楊曉渡在上海任職，是習近平的舊部屬。

一般認為，楊曉渡上述人事是大陸整合監察力量的一個布局。

大陸監察部副部長蕭培9日表示，規劃成立國家監察委員會，目的是實現對所有行使公權力的公職人員監察全覆蓋。國監委成立後，將與中共中紀委合署辦公，「一套人馬兩塊牌子」。

他還說，大陸國家監察委員會就是中國的反腐敗機構，會把現在分散在監察部、大陸國家預防腐敗局以及檢察機關的反貪污賄賂，其中還包括瀆職，及預防職務犯罪的職能整合在一起。

大陸國家預防腐敗局在2007年9月6日宣布成立，於13日正式揭牌，列入大陸國務院直屬機構序列，在監察部加掛牌子。

在中國現行的監察體制中，中共中紀委和巡視組代表中共進行黨的紀律監督，大陸監察部、國家預防腐敗局和審計署則為國務院機構。

北京當局宣稱要進行監察體制改革，預估2018年成立國家監察委員會之後，政府的監察部門將併入國家監察委，監察範圍將大大擴張。1060111

(中央社)