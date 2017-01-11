印尼副議長澄清在台3成移工染愛滋報導

印尼新聞網站Detik.com報導，印尼國會副議長法賀里在聲明中指出，在台印尼移工有3成感染愛滋病。但法賀里今天向中央社澄清，他受訪時提到的是香港，不是台灣。

Detik.com昨天一篇報導引發各界關注，報導指出，法賀里（Fahri Hamzah）在聲明中表示，根據非政府組織的報告得知，在台灣工作的印尼移工有30%感染愛滋病，且性騷擾是印尼移工面臨的最大問題。

印尼移工們紛紛在網路上轉傳這則新聞，許多移工認為這項報導嚴重損害他們的形象，也不利於台、印尼未來的勞工合作。

對此，印尼海外勞工安置暨保護局副局長亞古斯定（Agusdin Subiantoro）接受中央社記者訪問表示，在台印尼移工感染愛滋病的人數比例不會達到30%的比例，目前也沒這樣的資料佐證這個數字。

法賀里晚間致電中央社記者表示，他先前接受Detik.com報導時是談到有關在台印尼勞工的薪資問題，因為他之前聽說過印尼移工會被雇主以扣薪水做為懲罰的方式。

法賀里說，他在國會中隸屬的委員會負責監督移工及勞工政策，也收到很多關於移工的消息，包括來自香港及台灣的印尼移工。他當時受訪是提到在香港的印尼移工感染愛滋病的問題，不是指在台灣的印尼移工。

法賀里強調，台灣是對待印尼移工最好的國家之一，希望台灣各界不要擔心。他近期也將訪問台灣、香港，了解印尼移工的生活及工作狀況。

衛福部統計資料顯示，截止去年12月底止，台灣感染愛滋病的累積人數為3萬4479人，其中，外國籍人數累積達1051人。

根據統計，在台印尼勞工超過23萬人，從事看護工作的高達17萬人，占台灣全體外籍看護工人數79%。印尼勞工是台灣長期照護大軍的主力。1060111

(中央社)