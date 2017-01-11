印尼副議長澄清在台3成移工染愛滋報導
印尼新聞網站Detik.com報導，印尼國會副議長法賀里在聲明中指出，在台印尼移工有3成感染愛滋病。但法賀里今天向中央社澄清，他受訪時提到的是香港，不是台灣。
Detik.com昨天一篇報導引發各界關注，報導指出，法賀里（Fahri Hamzah）在聲明中表示，根據非政府組織的報告得知，在台灣工作的印尼移工有30%感染愛滋病，且性騷擾是印尼移工面臨的最大問題。
印尼移工們紛紛在網路上轉傳這則新聞，許多移工認為這項報導嚴重損害他們的形象，也不利於台、印尼未來的勞工合作。
對此，印尼海外勞工安置暨保護局副局長亞古斯定（Agusdin Subiantoro）接受中央社記者訪問表示，在台印尼移工感染愛滋病的人數比例不會達到30%的比例，目前也沒這樣的資料佐證這個數字。
法賀里晚間致電中央社記者表示，他先前接受Detik.com報導時是談到有關在台印尼勞工的薪資問題，因為他之前聽說過印尼移工會被雇主以扣薪水做為懲罰的方式。
法賀里說，他在國會中隸屬的委員會負責監督移工及勞工政策，也收到很多關於移工的消息，包括來自香港及台灣的印尼移工。他當時受訪是提到在香港的印尼移工感染愛滋病的問題，不是指在台灣的印尼移工。
法賀里強調，台灣是對待印尼移工最好的國家之一，希望台灣各界不要擔心。他近期也將訪問台灣、香港，了解印尼移工的生活及工作狀況。
衛福部統計資料顯示，截止去年12月底止，台灣感染愛滋病的累積人數為3萬4479人，其中，外國籍人數累積達1051人。
根據統計，在台印尼勞工超過23萬人，從事看護工作的高達17萬人，占台灣全體外籍看護工人數79%。印尼勞工是台灣長期照護大軍的主力。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。