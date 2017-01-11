金融時報：北京施壓新加坡與台灣斷絶往來

新加坡9輛裝甲運兵車遭香港海關扣事件，使新加坡與中國大陸的關係降至谷底。(美聯社）

新加坡裝甲車在香港被扣事件，現在又有最新發展。英媒《金融時報》11日報導稱，北京暗示放行裝甲車，需要新加坡坡放棄與台灣的低調關係。

《金融時報》指出，裝甲車被扣事件讓中國與新加坡的矛盾進一步激化，因為亞洲聯盟政治正處於一個重要時刻，中國大陸試圖通過向新加坡等國施壓，進一步孤立台灣。

研究中國對外關係的陸學者時殷弘表示：「中國與新加坡的關係已陷入谷底」。他分析，此次爭端與新加坡對台貿易與防務關係，以及新加坡對中國在南海的主權聲索所持立場相關。

星國國防部長黃永宏周一向該國國會表示，那些Terrex裝甲車受到「主權豁免權保護」，「依照法律不能被其他國家扣押或沒收」。中國外交部發言人陸慷則強硬回應：「我們希望有關方面謹言慎行」。

新加坡不顧北京反對，與台灣保持多年的低調關係。自1970年代以來，新加坡每年在台灣舉行軍事演習。2013年更與台灣簽署了一項貿易協議。

北京對新加坡與台灣關係的憤怒在去年11月達到頂峰，當時，剛結束在台軍事演習、正在返回星國途中的裝甲車在香港被扣押，但香港未給出查扣的正式理由。

陸慷似乎對解決裝甲車事件提出條件：新加坡拋棄與台北的關係，將其與北京關係放在優先位置。陸慷還在周一記者會重申，希望包括新加坡在內的各國切實遵守一個中國原則。

對於裝甲車在香港遭扣留，星中關係是否觸礁或因此受創？星國外交部長維文曾對媒體說，新加坡雖是小國，但是個獨立且擁有主權的國家。在維護自身利益的同時，新加坡也希望能夠擁有更多的朋友，而不是受任何一個強國使喚。

(中時電子報)