新光三越金雞卡利high明登場 首4日最高回饋15％
新光三越明天（12日）起至2月19日「金雞卡利high」活動開跑，與15家銀行合作，是史上最多家；單卡同卡號刷卡累滿1萬回饋4％、滿6萬回饋5％、滿20萬回饋6％電子贈品禮券，較去年3、4，5％好康；全台初一福袋限量7900個也較去年增100個，販促部經理彭緒箴表示，去年45天檔期全台業績102.5億元，今年春節提早、年假較短，39天目標94億元，日平均較去年增2％。
首二日持台新銀行新光三越聯名卡刷萬元送100元電子商品禮券，持新光銀行新光三越聯名卡刷滿8000元送200元電子商品禮券。首四持貴賓卡、聯名卡滿3000送200；15家銀行滿萬送500，其中有9家銀行加碼刷8000送200，最高回饋15％。
為犒賞138萬名貴賓卡友，讓卡友集點、燒點更有感，破天荒推出「超有感燒點特別企畫」，扣指定點數，有機會免費兌換PONY EFFECT超閃耀水凝唇釉（價值690元）、CLARINS彈潤植萃美唇油（價值850元）、PORTER零錢包（價值1150元）、TESCOM 膠原蛋白吹風機（價值4900元）、VICTORINOX Etherius超輕量登機箱（價值1萬2500元）等限量暢銷商品。
此外，初一福袋每個1000元、價值超過3000元，大獎有2部車、10顆鑽戒（鍊）、6台按摩椅、9台機車、9組來回機票、8組遊輪之旅以及超過百張住宿券；信義新天地首獎福斯Volkswagen Beetle 1.4 TSI R-Line車款價值超過128萬元，是全台百貨最大獎，南西店頭獎Nissan new march傳奇版車款價值近55萬元。南西店3館包括無印良品、宇宙人等46個品牌有近千個品牌福袋，最低888元、1.6折起。
(中時)
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