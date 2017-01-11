黃妃開金嗓 蕭煌奇先討打

黃妃上蕭煌奇主持的《最美的歌》。（八大）

黃妃上蕭煌奇主持的《最美的歌》。（八大）

黃妃上《最美的歌》。（八大）

以台語歌曲〈追追追〉一唱成名的金曲天后黃妃，日前到八大《最美的歌》獻唱，主持人蕭煌奇開玩笑說，製作單位提出上千次的邀約、誠意十足才打動這位作風低調的台語歌后現身。金曲天王天后難得相聚同台，黃妃聊起這次推出的新專輯，蕭煌奇驚訝她新歌中居然有句歌詞寫道「打兩下讓我清醒」，黃妃隨即俏皮要求蕭煌奇：「你給我打兩下，我才要唱！」蕭煌奇很爽快地把臉湊過去說：「讓妳打！」兩人一來一往逗趣對話，製造不少歡樂。

主持人方宥心在節目中演唱黃妃代表作之一〈非常女〉，感謝黃妃曾在她參加歌唱比賽時跨刀相助。黃妃則透露〈非常女〉紅遍全台時，她那時還在姊姊的美髮店幫忙，因為許多熟客不知道她是這首歌的主唱人，甚至誤以為原唱是西卿。之後遇到恩師陳明章為她量身打造〈追追追〉，這首紅遍大街小巷的暢銷曲，也終於讓她嚐到成名滋味。但她說，因〈追追追〉歌詞很長，非常難唱，一度想放棄這首歌，直到老師說明創作的靈感，來自為認真工作的女性所感動而寫，讓她更加努力練習，突破演唱的瓶頸。

(中時)