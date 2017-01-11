國表藝中心完成新舊任董事長交接
國家表演藝術中心今(11)日上午於國家音樂廳舉行卸、新任董事長交接典禮，由文化部長鄭麗君蒞臨監交，新任董事長朱宗慶由卸任董事長陳國慈手中接下印信，完成交接儀式，超過百位以上藝文界人士也應邀到場觀禮，場面溫馨隆重。
國家表演藝術中心董事長陳國慈因即將屆滿70歲，去年11月依規定向文化部提出辭呈，經行政院於今年1月10日核定，由創立朱宗慶打擊樂團的朱宗慶先生接任董事長。
鄭麗君表示，新任董事長朱宗慶為表演藝術界重要前輩，去年獲頒國際打擊樂藝術協會（Percussive Arts Society）「名人堂」獎座，為首位得此殊榮的華人。
且過去朱宗慶也曾任兩廳院時期國立中正文化中心藝術總監，長期關注國內行政法人發展，當初也是行政法人制度的推手。
面對未來新時代的挑戰，文化部期許國家表演藝術中心成為文化機構及中介組織的典範，透過藝術總監制帶動場館專業治理，增加自製及國際共製節目，培育多元人才。
鄭麗君表示，國家表演藝術中心作為行政法人，與政府保持一臂之距，是文化部推動台灣表演藝術最重要的夥伴。政府尊重其專業治理，但我們不會讓國表藝中心孤軍奮鬥，作為監督機關，文化部除了有法規上、預算上的責任，並於政策上一起合作。
(旺報)
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