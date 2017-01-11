英7歲女童遭謀殺 凶嫌是15歲女孩

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英格蘭北部約克郡（Yorkshire）警方今天表示，1名15歲女孩遭控謀殺7歲女童，並持有攻擊性武器。這名嫌犯尚未成年，因此不得披露姓名，她稍晚將在約克治安法院出庭。

不到兩週前，遇害女童才在母親婚禮上擔任伴娘。

路透社報導，北約克郡警方稱受害女童為凱蒂‧拉夫（Katie Rough），並公布1張女孩穿著學校制服微笑拍手的照片。

警方9日下午接獲通報，前往約克郡伍德霍普區的1處住址，他們在現場附近發現因傷性命垂危的凱蒂，她在送醫後不久不治。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail），凱蒂據信是在9日下午4時30分被附近蹓狗的人發現，她當時流著血倒在1條僻靜死巷的數碼外。

目擊者描述，凱蒂38歲的母親艾利森（Alison）偕34歲再婚丈夫趕到現場，看到急救人員正在搶救她女兒，卻徒勞無功。

拉夫太太悲痛的嘶吼：「她殺了她！」她的丈夫則絕望地癱坐在牆邊。

凱蒂就讀的魏斯特菲小學女校長芮爾夫（Tracey Ralph）說：「凱蒂是個親切體貼的孩子，校內學生與教職員都很喜歡她。」

「她的離開是個慘痛損失，本校全體人員都衷心感到悲痛，也向她的家人致上深切同情。」

英國廣播公司（BBC）報導，凱蒂是在通往遊樂場的小路上被發現，並刊出樹木環繞的現場照片，照片中還有1頂白色法醫帳篷與警方封鎖線。報導說，現場附近放著一些花束與卡片。（譯者：中央社廖禹揚）1060111

(中央社)