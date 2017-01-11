難民人數大減 去年德國難民登錄28萬人
德國內政部今天公佈統計顯示，去年抵達德國境內的移民人數僅約28萬人，較前一年的89萬人大幅減少2/3，顯示德國的移民管理政策獲得成效。
2015年是歐洲難民潮達到最高峰的一年，德國總理梅克爾（Angela Merkel）的難民開放政策，讓當年德國接納近89萬庇護申請者。但隨著移民攻擊事件不斷傳出，特別是2015年跨年夜的科隆教堂數百名女性遭到性騷擾事件爆發後，德國社會對難民接納的抨擊聲浪逐漸升高。
儘管梅克爾仍多次捍衛自己的開放政策，但在社會壓力下，德國開始嚴格檢視庇護申請者資格。根據內政部今天公布的年度統計顯示，去年抵達德國的難民人數僅約28萬人。
德國內政部長德梅齊埃（Thomas de Maziere）表示，這個統計結果顯示移民管理政策獲得成效。
德梅齊埃也表示，不光抵達德國的移民人數減少，因為庇護申請遭拒而自願或被強迫離開德國的人數也增加，達到約8萬人。
這份由德國聯邦移民暨難民局（BAMF）公布的數據也顯示，去年申請庇護的人數達到74萬5500人，較前一年大幅增加約26萬8800人，但這裡頭不少是2015年抵達，但去年才提出申請的庇護申請者。1060111
(中央社)
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