席開兩百桌！新莊同心會寒冬送暖

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新北市新莊區同心會今天晚間舉行寒冬送暖圍爐活動，席開近200桌。（陳心瑜翻攝）

同心會長江光裕（左三）表示，希望圍爐餐會能讓弱勢民眾感受溫暖。（陳心瑜翻攝）

新北市新莊區同心會，今天下午5時，在新莊區三泰路9號廣場前，舉行寒冬送暖圍爐活動，席開近200桌、宴請多達兩千人，場面溫馨熱鬧。同心會長江光裕表示，新莊發展迅速，但經濟大環境差、物價高漲，希望圍爐餐會能讓弱勢民眾感受溫暖。

江光裕說，圍爐餐會在公所、分局、里長及各團體的協助下順利進行，希望能表達對社會上弱勢民眾的心意，也盼發揮拋磚引玉的效果，讓各界善心人士共襄盛舉。

(中時)