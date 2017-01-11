對行動支付展開反擊 陸國銀開第一槍！

大陸行動支付近9成掌握在阿里巴巴集團與騰訊集團的手中，不過，這個壟斷行為正逐步被包括工商銀行與農業銀行在內等國有大型行庫，開始展開反擊。同時中國銀聯也積極跨足網路金融這塊領域，使得行動支付市場生態正面臨重新洗牌的新變局。

(旺報)