鈦媒體大預言：微信2017有機跑贏支付寶

行動支付市場上，阿里巴巴集團與騰訊等兩大網路巨擘殺得難分難解，目前是隸屬阿里巴巴集團成員的支付寶占上風，騰訊旗下的微信支付屈居下風。不過，鈦媒體卻預測2017年，可能豬羊變色，微信支付有機會超越支付寶。目前這項預言有待驗證，惟從市場面來看，雙方的確是拉近距離，並非沒有變天的機會。

(旺報)