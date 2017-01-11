漫威鋼鐵人現身香港迪士尼

全球迪士尼樂園首個漫威主題遊樂設施「鐵甲奇俠飛行之旅」於11日在香港迪士尼樂園開幕，樂園召集台灣的超級英雄加入，與「鋼鐵人」並肩飛越香港上空，齊齊投入「飛」一般動感新體驗。

在10日的開幕儀式中，由香港特別行政區行政長官梁振英與華特迪士尼樂園及度假區主席包正博（Bob Chapek）主持，跟各界嘉賓一同見證全新「鐵甲奇俠飛行之旅」隆重開幕。

不少先睹為快的遊客稱讚「鐵甲奇俠飛行之旅」具真實感，相當刺激；能夠與「鋼鐵人」近距離互動，令賓客恍如置身於漫威電影世界之中。

華特迪士尼樂園及度假區主席包正博於開幕典禮上表示：「我們一向以無限的創意和創新的想像力，引領賓客進入迪士尼故事的奇妙世界，與深受歡迎的迪士尼朋友見面。很高興將漫威電影中高科技和動感的世界帶到香港迪士尼樂園，我們亦希望透過新階段擴建發展計劃，為賓客帶來更多漫威主題體驗。」

(旺報)