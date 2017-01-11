經濟不景氣！開運商品銷售開紅盤

農曆春節即將到來，為祈求來年好運到年節開運商品銷售大爆發！根據網購業者觀察，經濟不景氣開運商品銷售紅不讓，年節開運商品銷售較去年同期成長逾4成，祈求招財、開運、平安的商品最熱銷。

momo購物網指出，命理老師加持的開運長夾自去年底至今銷售已突破3萬組、年節超夯的紅內褲亦熱賣近3萬件，開運招財大吉合的組合式商品元旦開工3天即熱賣逾500組。

momo摩天商城也指出，雞年春節開運商品銷售成長較去年同期增5成，其中過年必備紅包袋吹起卡通風潮，深受孩童喜歡的佩佩豬、波利、Hello Kitty等皆躍上熱銷排行榜。

商品承襲過年除舊佈新的概念，除了傳統的鹽燈、晶洞、金元寶、紅內褲等開運商品外，由命理老師如雨揚、湯振瑋、李玉珮等推薦商品更加吸睛，而實用性高的開運長夾、地墊、紅包袋等商品也非常受到青睞；從生肖來看，雞象徵富足、豐年的含意，因此金雞造型的風水擺飾在雞年也為夯品；此外，開運點燈也搭上網購熱潮，線上點燈銷售逐年攀升且回購率高，今年較往年同期成長3成左右。年節開運商品的平均客單價約較平日高出3成，落在1,380元至1,980元區間。

momo摩天商城分享，雞年開運商品整體品項數較往年成長近3成，能招財、避邪、開運的古代神獸貔貅為最具代表性的開運商品，無論是在年節飾品、聚寶盆、風水擺件等皆可見其蹤跡，商品數多達近2萬件；而每逢過年必備的紅包袋設計也愈趨活潑，除了在色彩、年節祝賀詞、立體造型做變化外，熱門卡通主角也紛紛亮相搶年節紅包商機。

(旺報)