傳藝中心21日重新開園 暫不調整票價
歷時3個月的休園整建，國立傳統藝術中心將在1月21日重新開園，負責經營的全聯善美的文化藝術基金會宣布，未來將負起傳承傳統藝術文化的工作，並推動傳統藝術向下扎根的活動。雖有傳出傳藝中心票價自原本的150原大漲至250元，但在文化部與全聯善美協商後，雙方達成暫不調整票價。
走過12個年光景的國立傳統藝術中心，因為承辦團隊轉換，未來將由全聯善美取得25年經營權，並將在21日重新開園，且恰逢農曆春節推出「傳藝燈籠節」活動，將由宜蘭縣十二鄉鎮學童的彩繪天燈點亮裝置藝術，還有魚躍隧道、夜間表演等活動，成為今年春節好去處之一。
至於先前有民眾反映，傳藝的入園票價將調漲，從原本的150元大漲到250元，全聯善美的文化藝術基金會執行長李昱駪說，目前沒有調漲票價的打算，只有在舉辦特別的活動，才會調整。
針對國立傳統藝術中心票價調漲一事，文化部長鄭麗君也表示：「傳藝中心具有文化的公共責任，過高的入園票價將不利傳統藝術的推廣。」文化部將與傳藝中心ROT委外廠商檢討105年1月所簽訂的合約，並協商合理票價，在雙方達成協議前暫不調整。
(旺報)
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