陳彥允搞不定弟弟 打戲變調成吻戲

陳彥允、章廣辰劇中兄弟衝突不斷。（TVBS）

陳彥允、章廣辰劇中兄弟衝突不斷。（TVBS）

陳彥允、章廣辰劇中兄弟衝突不斷。（TVBS）

陳彥允、章廣辰劇中打戲變搞笑吻戲。（TVBS）

歌手陳彥允跨足戲劇，在TVBS《在一起，就好》中飾演麵店老闆張定方，戲中的弟弟張仲凱由新人章廣辰飾演，兩人戲中衝突不斷，每次碰面都免不了吵嘴互嗆，但眼尖的觀眾發現兩人其實有著誰都無法介入的深厚情誼，還開玩笑形容章廣辰在戲裡處處針對哥哥：｢根本是兄控！｣本周一場兄弟吵架的戲碼，兩人在停車場大打出手，憤怒的陳彥允把弟弟強壓在車門上，章廣辰也不甘示弱揮拳回擊，場面一觸即發，但兩人互揪衣領對嗆的同時，陳彥允竟抓住章廣辰的頭作勢要親下去，所有人瞬間笑場！

陳彥允在戲中一直扮演暖男角色，明知女主角韓曉琪(曾沛慈飾)喜歡的是自己認識多年的學長杜偉霆(鍾承翰飾)，仍舊願意在一旁守護著她，不時逗她開心，每當曾沛慈傷心難過時，總是會突然現身，在最關鍵的時刻陪伴著她，暖男舉動讓觀眾看了好心急，紛紛留言：｢杜製作要加把勁，不然曉琪要變成麵店老闆娘了！｣

劇裡除了愛情，陳彥允跟弟弟章廣辰的兄弟情也讓他很頭大，自從接下公司執行長位置的弟弟章廣辰初登場，兄弟倆一碰面就是滿滿火藥味，不是冷嘲熱諷就是互相鬥嘴，但也有觀眾發現｢案情｣不單純，大虧：｢兄弟互動也太可愛，張仲凱根本是兄控！｣《在一起，就好》每周六晚間10點TVBS歡樂台42頻道播出，晚上11點30分於KKTV播出，隔日中午12點在LINE TV、CHOCO TV都能看到。

(中時)