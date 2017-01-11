歐巴馬告別演說後 川普記者會緊接登場
美國總統歐巴馬昨天在故鄉芝加哥發表告別演說後，下屆總統川普今天上午將在川普大樓舉行去年夏天以來首場大型記者會，這位「推特總統」與美國主流媒體的關係備受關注。
川普（Donald Trump）去年當選後的諸多言論，不管內政、經濟或外交政策等，與歐巴馬大相逕庭，全球陷入高度不確定性，而他與媒體的緊張關係也未因當選有所疏緩。
喜愛社群媒體的川普，恐怕會成歷屆美國總統中最喜歡「推特施政」的一位，讓各方見識不同以往的另類總統，就連美國許多資深外交專家也開始忍不住批評，期待他上任後不再「推特治國」，應該謀定而後動。
川普記者會事前也是保密到家，媒體完全無法掌握，難以捉摸，僅能靠蛛絲馬跡大加猜測。這是他去年夏天選戰如火荼展開以來首場記者會。
川普記者會選在歐巴馬卸任告別演說隔天舉行，兩人多少有些較勁意味。
由於是下屆美國總統的首場記者會，安檢特別嚴格，上午11點記者會，要求媒體早晨8點以前報到，進行人員及器材安檢。由於報名核准的全球媒體家數太多，安檢速度緩慢，大批媒體守在寒風刺骨中，吃足苦頭。
預料今天記者會，媒體關切焦點將圍繞在敘利亞內戰、反恐、美俄關係、電郵駭客、北韓核武、跨太平洋夥伴協定（TPP）、美中關係、南海爭議、重返亞太政策等。
川普內舉不避親，任命自己的女婿庫許納(Jared Kushner)出任白宮資深顧問等人事任命，已引來各方不同見解，副總統拜登（Joe Biden）對他的批評、健保或振興經濟等內政議題，也勢必是今天媒體急待川普解答的疑惑。1060111
(中央社)
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